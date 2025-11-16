Meerane: Autofahrerin überrollt Hand von betrunkenem Mann

In Meerane ist ein alkoholisierter Mann am frühen Sonntagmorgen verletzt worden. Der 37-Jährige lag auf der Straße. Die Polizei ermittelt den Hergang.

Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen in Meerane beinahe überfahren worden – und hat großes Glück gehabt. In der Packhofstraße fuhr eine 58-Jährige gegen 5.15 Uhr um eine Kurve und überrollte die Hand des 37-Jährigen, der stark betrunken auf der Straße lag. Laut Polizei hatte der Mann 2,5 Promille und kam ins Krankenhaus, wurde aber nach...