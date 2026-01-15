Meerane: Eine Kinder-Zauber-Show zum Mitmachen

Zu der Veranstaltung in der Alten Molkerei wird für Samstag, 17. Januar, eingeladen.

Zu Aladins Kinder-Zauber-Show wird für Samstag, 17. Januar, 16 Uhr, in die Alte Molkerei nach Meerane, Äußere Crimmitschauer Straße 64, eingeladen. Das Besondere ist, dass die Mädchen und Jungen einbezogen werden und selbst als Zauberlehrling auftreten dürfen. Dank fachkundiger Anleitung durch Zauberer Fernando Rojan (Foto) sei es für die...