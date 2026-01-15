Meerane: Eine Kinder-Zauber-Show zum Mitmachen

Glauchau
Zu der Veranstaltung in der Alten Molkerei wird für Samstag, 17. Januar, eingeladen.
Zu Aladins Kinder-Zauber-Show wird für Samstag, 17. Januar, 16 Uhr, in die Alte Molkerei nach Meerane, Äußere Crimmitschauer Straße 64, eingeladen. Das Besondere ist, dass die Mädchen und Jungen einbezogen werden und selbst als Zauberlehrling auftreten dürfen. Dank fachkundiger Anleitung durch Zauberer Fernando Rojan (Foto) sei es für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.