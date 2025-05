Meerane: Mazda stößt mit Opel zusammen

Bei dem Unfall auf der Kreuzung August-Bebel-Straße/Altmarkt entstand laut Polizei zum Glück nur Blechschaden.

Meerane.

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstag um die Mittagszeit in Meerane ereignet hat. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Freitag mitgeteilt hat, hatte ein 66-jähriger Mann mit einem Mazda die August-Bebel-Straße aus Richtung der Färbergasse kommend in Fahrtrichtung Altmarkt befahren. Beim Abbiegen auf der Kreuzung zum Altmarkt stieß der Mazda gegen 12.30 Uhr mit dem Opel eines 45-Jährigen zusammen, der aus Richtung der Kirchgasse kam und in Richtung der Schönberger Straße weiterfahren wollte. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. „Verletzt wurde glücklicherweise niemand“, sagte Polizeisprecherin Karolin Hemp. (mib)