Meerane ruft für September zum Putztag auf

Glauchau
Die Stadt beteiligt sich am „World Cleanup Day“ und hofft auf viele Freiwillige. Schon jetzt kann man sich dafür anmelden.
Wer in Meerane lebt und etwas für die Umwelt und das Stadtbild tun will, sollte sich den 19. September im Kalender markieren. Denn an diesem Tag beteiligt sich Meerane am „World Cleanup Day“ – einem weltweit begangenen Aktionstag, an dem die Umwelt von Müll befreit wird. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die Meeranerinnen und Meeraner...
