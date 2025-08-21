Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Achtlos weggeworfenen Müll aufsammeln – dazu sind die Meeraner aufgerufen.
Achtlos weggeworfenen Müll aufsammeln – dazu sind die Meeraner aufgerufen. Bild: Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv
Achtlos weggeworfenen Müll aufsammeln – dazu sind die Meeraner aufgerufen.
Achtlos weggeworfenen Müll aufsammeln – dazu sind die Meeraner aufgerufen. Bild: Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv
Glauchau
Meerane ruft für September zum Putztag auf
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt beteiligt sich am „World Cleanup Day“ und hofft auf viele Freiwillige. Schon jetzt kann man sich dafür anmelden.

Wer in Meerane lebt und etwas für die Umwelt und das Stadtbild tun will, sollte sich den 19. September im Kalender markieren. Denn an diesem Tag beteiligt sich Meerane am „World Cleanup Day“ – einem weltweit begangenen Aktionstag, an dem die Umwelt von Müll befreit wird. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die Meeranerinnen und Meeraner...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:24 Uhr
1 min.
Blitzschlag sorgt in Ostsachsen für hohen Sachschaden
Ein Blitzschlag hat im ostsächsischen Spreetal für einen hohen Sachschaden an einem Haus gesorgt. (Symbolbild)
Verhängnisvolle Kettenreaktion: Ein Blitz trifft einen Baum, der daraufhin auf ein Haus stürzt. Der Schaden ist erheblich.
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:25 Uhr
1 min.
Unfall an der Rosine: Vollsperrung der S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn
Symbolbild Polizeikelle: Die S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn ist am Sonntagmittag vollgesperrt.
Wegen eines Verkehrsunfalls ist die S 184 in Höhe der Rosine derzeit vollgesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.
Cornelia Schönberg
30.07.2025
1 min.
Meeraner Stadtbibliothek sucht Spieletester
In der Meeraner Stadtbibliothek können Spiele getestet werden.
Am Vormittag des 6. August können Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren in der Bibliothek gemeinsam neue Spiele und Klassiker testen.
Michael Brandenburg
04.08.2025
4 min.
„Noch nicht in Stein gemeißelt“: Im Meeraner Parkplatz-Zoff wird auf Dialog gesetzt
Blick zum Parkplatz am Höhenweg in Meerane: Die Pläne zur Entsiegelung der rund 3000 Quadratmeter großen Fläche stoßen auf Kritik.
Anwohner und Kleingärtner wehren sich gegen den Wegfall von 60 Stellplätzen. Sie planen eine Unterschriftensammlung. Bürgermeister Jörg Schmeißer vereinbart Gesprächstermine. Welche Alternativen es gibt.
Holger Frenzel
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
Mehr Artikel