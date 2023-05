Meerane: Unbekannte beschädigen Autos

Vier parkende Autos sind am Wochenende in Meerane von bislang Unbekannten angegriffen und zum Teil beschädigt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereigneten sich die Taten im Zeitraum zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr. Bei zwei Pkw, die auf der Dr.-Külz-Straße abgestellt waren, wurden den Angaben zufolge die Außenspiegel und...