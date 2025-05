Meerane und die hungrigen Diebe: Nach McDonalds versuchen es die Einbrecher bei Burger King

Der Einbruch in das Schnellrestaurant an der Guteborner Allee wurde am Mittwoch um 1.47 Uhr gemeldet. Die Täter beschädigten zwei Scheiben. Die Polizei prüft Zusammenhänge. Was bisher bekannt ist.

Zum zweiten Mal innerhalb von rund zwei Wochen meldet die Polizei einen Einbruch in ein Schnellrestaurant im Gewerbegebiet in Meerane. Nachdem die Diebe in der Nacht vom 29. zum 30. April einige Lebensmittel bei McDonalds an der Hohen Straße entwenden konnten, versuchten sie es nun in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch bei Burger King an der...