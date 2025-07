Meerane/Waldenburg: Unfälle mit hohem Sachschaden

Etwa zur gleichen Zeit kam es am Montagnachmittag zu zwei Verkehrsunfällen. Keines der beteiligten Autos konnte weiterfahren.

Meerane, Waldenburg. Zu zwei Verkehrsunfällen mit jeweils hohem Sachschaden ist es am Montagnachmittag, jeweils gegen 16.45 Uhr, in Meerane und Waldenburg gekommen. Darüber hat die Polizei informiert.

Auf der Autobahn 4 bei Meerane war ein Pkw-Fahrer auf regennasser Fahrbahn von der Straße abgekommen. Der 21-jährige Mann befuhr mit seinem Cupra an der Anschlussstelle Meerane von der Bundesstraße 93 aus den Einfädelungsstreifen der A 4 in Fahrtrichtung Erfurt. Bei regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Leitplanke am linken Fahrbahnrand, sagte Sebastian Schmidt von der Polizeidirektion Zwickau. Es entstand ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro. Der erst kürzlich neu zugelassene Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, heißt es weiter.

Beteiligte Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Ebenfalls zu Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro ist es bei einem Verkehrsunfall an einer temporären Ampelanlage in Waldenburg gekommen. Eine 74 Jahre alte Frau hatte mit ihrem Peugeot auf der Straße Vor dem Glauchauer Tor in Fahrtrichtung Markt bei dem Lichtzeichen Rot angehalten. Ein dahinter in gleicher Fahrtrichtung herannahender 22-Jähriger kam mit seinem Audi nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Peugeot auf. Beide Fahrzeuge waren infolge des Auffahrunfalls nicht mehr fahrbereit, sagte Schmidt. (jarn)