Meerane: Wenn Stadträte als Veranstaltungsmanager einspringen

Zu den vielen Events, die Lokalpolitiker (mit) organisieren, gehört das Kinder- und Familienfest. Welche Einflüsse auf die politische Landschaft drohen, und wer vor Amtsmissbrauch warnt. Was ist in Meerane los?

Sie können auf Hüpfburgen toben, in Feuerwehrautos klettern und eine Runde auf Ponys drehen. Diese und viele weitere Angebote sollen am Sonntag für strahlende Kinderaugen in Meerane sorgen. Auf dem Bauspielplatz findet von 14 bis 18 Uhr ein Kinder- und Familienfest statt. Die Veranstaltung organisiert das Meeraner Bündnis. Dabei handelt es...