Meeraner Stadtbibliothek sucht Spieletester

Am Vormittag des 6. August können Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren in der Bibliothek gemeinsam neue Spiele und Klassiker testen.

Meerane.

Innerhalb ihres Sommerferienprogramms lädt die Meeraner Stadtbibliothek am Mittwoch, 6. August, um 10 Uhr Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren zur Veranstaltung „Spiele-Tester gesucht! Neue Spiele-Hits und bewährte Klassiker im Test“ ein. Wie die Stadtverwaltung Meerane ankündigt, sollen an diesem Vormittag neue Spiele im Bestand der Stadtbibliothek ebenso wie beliebte Klassiker gemeinsam getestet werden. Der Eintritt zu der Veranstaltung in der Stadtbibliothek an der August-Bebel-Straße 49 ist frei, die Teilnehmerzahl sei aber begrenzt, heißt es von der Stadtverwaltung. Daher freue sich das Team der Bibliothek auf Anmeldungen unter der Telefonnummer 03764 185715 oder per E-Mail an [email protected]. (mib)