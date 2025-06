Meeraner verliert 6000 Euro an Kryptobetrüger

Ein 34-Jähriger ist von Telefonbetrügern um eine ganze Stange Geld gebracht worden.

Meerane.

Ein 34-Jähriger aus Meerane hat am Montag rund 6000 Euro an einen Fremden bei einem Telefonbetrug verloren. Laut der Sprecherin der Zwickauer Polizeidirektion Annekatrin Liebisch rief ihn ein Mann mit indischem Akzent an, der ihm erklärte, er sei ein Mitarbeiter des Zahlungsdienstleisters Paypal. Der Anrufer gab vor, gerade eine größere Abbuchung vom Konto des 34-Jährigen verhindert zu haben. Dann überzeugte ihn der vermeintliche Paypal-Mitarbeiter, sicherheitshalber Geld auf ein Krypto-Konto zu überweisen, das man in seinem Namen angelegt habe. Die Polizei rät, solche Gespräche zu beenden und sich über die allgemeine Nummer der entsprechenden Behörde oder Firma zu erkundigen, ob der Vorgang dort bekannt ist. (kru)