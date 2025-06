Mega-Sperrung der Schwanefelder Straße in Meerane ist Geschichte: Warum wurden nur 50 Zentimeter Straße am Tag gebaut?

Da das Kopfsteinpflaster durch Asphalt ersetzt wird, reduziert sich der Verkehrslärm. Ein Problem droht an einer Kreuzung, wo es bereits vor der Verkehrsfreigabe gekracht hat.

Die Freude über das Geschaffene verdrängt die Erinnerungen an die Belastungen. So lässt sich die Situation an der Schwanefelder Straße in Meerane zusammenfassen, die aufgrund der Sanierung rund zweieinhalb Jahre voll gesperrt war. Seit Freitagnachmittag rollt der Verkehr wieder über die Kreisstraße.