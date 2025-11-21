Mehr als 300 Besucher genießen den Blick vom Bismarckturm in Glauchau: Die besten Fotos von der Wiedereröffnung des Wahrzeichens

Glauchau
Als Entschädigung für die Strapazen des Aufstiegs über 197 Stufen gibt es den Blick auf eine Winterlandschaft. Der Bismarckturm öffnet auch am Samstag und Sonntag für Besucher. Wie lief der Start?
Zu den ersten Gästen auf der Aufsichtsplattform nach der Wiedereröffnung des Bismarckturmes in Glauchau hat Jan Röhner gehört. Der 59-Jährige genoss am Freitagnachmittag bei frostigen Temperaturen den Blick in das Umland und die Winterlandschaft. „Der Bismarckturm ist nun einmal das Wahrzeichen unserer Stadt“, sagt der gebürtige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.