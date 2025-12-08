Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Mehr sag ich nicht, sonst kommen mir Tränen“: Warum ein Glauchauer am Todestag von John Lennon um zwei Leute trauert

Edmund Thielows Sohn Ralf, der 42 Jahre alt geworden wäre, verstarb in diesem Sommer ganz plötzlich.
Edmund Thielows Sohn Ralf, der 42 Jahre alt geworden wäre, verstarb in diesem Sommer ganz plötzlich. Bild: Andreas Kretschel
Edmund Thielows Sohn Ralf, der 42 Jahre alt geworden wäre, verstarb in diesem Sommer ganz plötzlich.
Edmund Thielows Sohn Ralf, der 42 Jahre alt geworden wäre, verstarb in diesem Sommer ganz plötzlich. Bild: Andreas Kretschel
 6 Bilder
Glauchau
„Mehr sag ich nicht, sonst kommen mir Tränen“: Warum ein Glauchauer am Todestag von John Lennon um zwei Leute trauert
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Heute vor 45 Jahren starb John Lennon. Seitdem trauert der Glauchauer Beatles-Fan Edmund Thielow. Jetzt muss er auch um seinen Sohn weinen, der ausgerechnet an Lennons Todestag geboren wurde.

Der 8. Dezember ist im Leben von Edmund Thielow ein besonderer Tag. Ein Tag der Freude, denn an einem 8. Dezember wurde sein Sohn Ralf geboren. Aber auch ein Trag der Trauer. Am 8. Dezember 1980 wurde der Beatles-Mitbegründer John Lennon in New York erschossen. Edmund Thielow ist Inhaber des renommierten Beat-Archivs in Glauchau, und wenn jemand...
