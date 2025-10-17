Mehrstündige Vollsperrung der B 180 in Waldenburg nach Verkehrsunfall

Glauchau
Einige Autofahrer und Busfahrgäste sind am Freitag zu spät auf Arbeit gekommen. In Waldenburg musste die Bundesstraße gesperrt werden.
Die B 180 in Waldenburg ist am Freitagmorgen nach einem Unfall an der Kreuzung Altenburger Straße für knapp drei Stunden bis 9.45 Uhr voll gesperrt gewesen. Ein Renault stieß beim Abbiegen nach links mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Mitsubishi-Lkw zusammen. Die leicht verletzte 56-jährige Renault-Fahrern wurde zur...
