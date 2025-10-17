Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
An der Unfallstelle in Waldenburg bildete sich wegen der Absperrung ein Fahrzeugstau.
An der Unfallstelle in Waldenburg bildete sich wegen der Absperrung ein Fahrzeugstau. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Mehrstündige Vollsperrung der B 180 in Waldenburg nach Verkehrsunfall
Redakteur
Von Thomas Croy
Einige Autofahrer und Busfahrgäste sind am Freitag zu spät auf Arbeit gekommen. In Waldenburg musste die Bundesstraße gesperrt werden.

Die B 180 in Waldenburg ist am Freitagmorgen nach einem Unfall an der Kreuzung Altenburger Straße für knapp drei Stunden bis 9.45 Uhr voll gesperrt gewesen. Ein Renault stieß beim Abbiegen nach links mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Mitsubishi-Lkw zusammen. Die leicht verletzte 56-jährige Renault-Fahrern wurde zur...
