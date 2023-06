Mit 2,8 Promille: Frau liegt in Glauchau stark betrunken in Auto

Glauchau.

Eine stark betrunkene Frau ist mutmaßlich in Glauchau Auto gefahren und besaß dabei keinen Führerschein. Laut Polizei hatte am Mittwochnachmittag ein Zeuge gemeldet, dass nahe des Stausees eine Frau bei laufendem Motor in einem Fahrzeug liegen würde und augenscheinlich betrunken sei. Bei der 46-Jährige wurde daraufhin ein Atemalkoholwert von 2,86 Promille gemessen. Da der Verdacht nahelag, dass sie zuvor mit dem Auto gefahren war, wurde sie zur doppelten Blutentnahme in eine Klinik gebracht, wo sie zur Ausnüchterung auch blieb. Die Polizeibeamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Da die Deutsche außerdem keine Fahrerlaubnis besitzt, muss sie sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (kru)