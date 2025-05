Mit Glühwein, Jagertee und Decken: So rüstet sich Meerane für die Party auf dem Teichplatz

Von Freitag bis Sonntag wird in der Innenstadt unter dem Motto „Tastenspiel“ gefeiert. Obwohl es am Freitagabend kühl und vielleicht auch regnerisch wird, gibt es einen Mutmacher. Welchen?

„Tastenspiel.“ Unter dem Motto wird drei Tage auf dem Teichplatz in Meerane gefeiert. Passend zum Namen unter anderem mit Pianomusik und Spielangeboten für die ganze Familie. Was Besucher wissen müssen und wie Caterer ihr Angebot an die Wetterprognosen anpassen.