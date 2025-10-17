Mit New York in einer Reihe: Glauchauer Museum verleiht Kunstwerk für besondere Ausstellung

Glauchau
Ein Messgewand, das ein Einhorn zeigt, geht auf Reisen nach Potsdam und Paris. Es ist Bestandteil der Ausstellung „Einhorn. Das Fabeltier in der Kunst“. Damit spielt Glauchau bei den Großen mit.
Haben Sie in ihren Kinderzimmern auch solche plüschigen Einhörner mit pinkfarbener Mähne und mit Horn in Regenbogenfarben? Oder bekommen Sie bei Nachrichten, die die Kinder auf Ihr Handy schicken, auch Einhörner als Emojis geschickt? Irgendwie niedlich, und das Einhorn verkörpert heutzutage Dinge wie Liebe, Frieden oder auch Einzigartigkeit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.