  • Zwickau
  • Glauchau
  • Mit New York in einer Reihe: Glauchauer Museum verleiht Kunstwerk für besondere Ausstellung

Die Kunstspedition Hasenkamp hat das Messgewand in eine spezielle Klimakiste gepackt, um es aus Glauchau sicher abtransportieren zu können.
Die Kunstspedition Hasenkamp hat das Messgewand in eine spezielle Klimakiste gepackt, um es aus Glauchau sicher abtransportieren zu können.
Glauchau
Mit New York in einer Reihe: Glauchauer Museum verleiht Kunstwerk für besondere Ausstellung
Von Stefan Stolp
Ein Messgewand, das ein Einhorn zeigt, geht auf Reisen nach Potsdam und Paris. Es ist Bestandteil der Ausstellung „Einhorn. Das Fabeltier in der Kunst“. Damit spielt Glauchau bei den Großen mit.

Haben Sie in ihren Kinderzimmern auch solche plüschigen Einhörner mit pinkfarbener Mähne und mit Horn in Regenbogenfarben? Oder bekommen Sie bei Nachrichten, die die Kinder auf Ihr Handy schicken, auch Einhörner als Emojis geschickt? Irgendwie niedlich, und das Einhorn verkörpert heutzutage Dinge wie Liebe, Frieden oder auch Einzigartigkeit.
