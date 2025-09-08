Mitten in der Nacht: Feuerwehr im Schloss in Glauchau im Einsatz

15 Helfer rückten aus. Der Einsatz dauerte rund 90 Minuten. Eine Brandmeldeanlage hatte zweimal Alarm ausgelöst. Was war da los?

Mitten in der Nacht von Sonntag zu Montag ist die Freiwillige Feuerwehr aus Glauchau in der Doppelschlossanlage gefordert gewesen. „Wir sind mit Kräften aus der Stadtteilfeuerwehr Oberstadt und Unterstadt ausgerückt“, sagt Stadtwehrleiter Mike Wunderlich. Die Alarmierung erfolgte gegen 1.30 Uhr. Der Einsatz zog sich bis 3 Uhr hin.