Modellbahnclub Glauchau poliert (s)einen Bahnhof auf: Nach dem Original bekommt auch das Modell eine Frischekur

Die Türen der Vereinsräume an der Österreicher Straße öffnen sich zwischen Weihnachten und Silvester an zwei Tagen für Besucher. Kleine Gäste können ein Rangier-Diplom erwerben.

Nach der rund 3,7 Millionen Euro teuren Sanierung des Hauptgebäudes am Bahnhof in Glauchau erhält auch das Modell auf der etwa elf mal sechs Meter großen Anlage des Modellbahnclubs eine Frischekur. „Am Bahnhof gibt es einige Anpassungen und einige neue Details zu entdecken. Im Gegensatz zum Original befinden sich bei uns die Gleise allerdings...