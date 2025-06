Monstertrucks sind in Meerane zu erleben

Eine zweistündige Stuntshow gastiert zweimal auf dem Obi-Parkplatz im Gewerbegebiet.

Meerane.

PS-starke Monstertrucks sind an zwei Sonntagen im Juni auf dem Obi-Parkplatz an der Guteborner Allee in Meerane in Aktion zu sehen. Wie der Veranstalter der Stuntshow Shannon Frank mitteilte, läuft das Ganze unter dem Motto „Thunderstruck“. Das sei nicht nur ein bekannter Titel der Rockband AC/DC, sondern auch der Name eines Monstertrucks, der in den USA und anderen Teilen der Welt für seine atemberaubenden Stunts und seine enorme Leistung bekannt geworden sei. Das Gefährt rolle mit einem Chevy 10,4-Liter-Motor und gut 1000 PS an und über diverse Hindernisse. Die Stuntshow ist am 15. Juni und am 22. Juni jeweils um 11 Uhr zu erleben. Karten für die rund zweistündige Show kosten für Erwachsene 30 Euro und Kinder 25 Euro. (kru)