Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Motorrad-Spektakel in kleinem Dorf im Landkreis Zwickau: Zum Bergbrennen gibt es erstmals eine Brennsemmel

Bergbrennen in Franken: Die besten Plätze für Besucher befinden sich in der Doppelkurve zwischen Backhaus und Ortsausgang.
Bergbrennen in Franken: Die besten Plätze für Besucher befinden sich in der Doppelkurve zwischen Backhaus und Ortsausgang. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Bergbrennen in Franken: Die besten Plätze für Besucher befinden sich in der Doppelkurve zwischen Backhaus und Ortsausgang.
Bergbrennen in Franken: Die besten Plätze für Besucher befinden sich in der Doppelkurve zwischen Backhaus und Ortsausgang. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Motorrad-Spektakel in kleinem Dorf im Landkreis Zwickau: Zum Bergbrennen gibt es erstmals eine Brennsemmel
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Moderne und historische Motorräder stehen am Sonntag im Waldenburger Ortsteil Franken im Mittelpunkt. Nach einjähriger Pause findet wieder das Bergbrennen statt – mit neuem kulinarischen Angebot. Was Besucher wissen müssen.

Ein kleines Dorf rüstet sich für einen großen Besucheransturm: Im Waldenburger Ortsteil Franken findet am Sonntag – nach einer einjährigen Pause – wieder das Bergbrennen statt. Dahinter steckt ein Spektakel für moderne und historische Motorräder mit quietschenden Reifen und knatternden Motoren. Was Bergbrennen-Besucher wissen müssen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
11.08.2025
2 min.
Konzert mit der Band Weimar in Waldenburg mit 2000 Besuchern: Polizei und Stadtverwaltung ziehen erstes Fazit
Rund 2000 Besucher waren beim Konzert im Freibad in Waldenburg.
Bürgermeister Jörg Götze fasst seine Eindrücke mit „absolut tiefenentspannt“ zusammen. Warum sich das DRK um vier Verletzte kümmern und welchen Vorfall die Polizei nach dem Konzert aufnehmen musste.
Holger Frenzel
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
26.05.2025
4 min.
Ein Bäcker (fast) ohne Schlaf: André Erfurth aus Waldenburg steht auch in seiner Freizeit in der Backstube
André Erfurth (links) kümmert sich mit Mike Neuhaus um den Holzbackofen im Backhaus in Franken. Am Himmelfahrtstag ist wieder geöffnet.
Zum Familientag gibt es Pizzen und Kuchen aus dem Holzbackofen. Dafür werden Geduld und Herzblut benötigt. Vor allem bei der Vorbereitung. Welche Motivationshilfen den 41-Jährigen antreiben.
Holger Frenzel
Mehr Artikel