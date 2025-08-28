Motorrad-Spektakel in kleinem Dorf im Landkreis Zwickau: Zum Bergbrennen gibt es erstmals eine Brennsemmel

Glauchau
Moderne und historische Motorräder stehen am Sonntag im Waldenburger Ortsteil Franken im Mittelpunkt. Nach einjähriger Pause findet wieder das Bergbrennen statt – mit neuem kulinarischen Angebot. Was Besucher wissen müssen.
Ein kleines Dorf rüstet sich für einen großen Besucheransturm: Im Waldenburger Ortsteil Franken findet am Sonntag – nach einer einjährigen Pause – wieder das Bergbrennen statt. Dahinter steckt ein Spektakel für moderne und historische Motorräder mit quietschenden Reifen und knatternden Motoren. Was Bergbrennen-Besucher wissen müssen.
