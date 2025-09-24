Mühle statt Kirche: Warum der Gottesdienst am Sonntag in Tettau an einem besonderen Ort stattfindet

Glauchau
Nach der gelungenen Premiere vor einem Jahr rührt die Kirchgemeinde Oberwiera-Schönberg die Werbetrommel für die zweite Auflage. Unterstützung gibt es von Vereinen und der Agrargenossenschaft.
Einen besonderen Ort hat die Kirchgemeinde Oberwiera-Schönberg für das Erntedankfest ausgewählt: Es findet am Sonntag in der Mühle des Schönberger Ortsteils Tettau statt. Der Gottesdienst mit Pfarrer Sören Lange beginnt 14 Uhr. Im Abschluss wird – bis etwa 17 Uhr – zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen vor der Mühle...
