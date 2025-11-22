Muldentalbahn-Akteure aus Glauchau und Umgebung als „Tourismushelden“ ausgezeichnet: Rollt die Bahn auch 2026?

Die Auszeichnung auf der Messe „Touristik und Caravaning“ in Leipzig soll Rückenwind für anstehende Gespräche geben. OB Marcus Steinhart spricht bei einem Punkt zum nächsten Jahr in der Mehrzahl. Aus Westsachsen gibt es weitere Preisträger.

Die Akteure, die zur Wiederbelebung der Muldentalbahn zwischen Glauchau und Wolkenburg beigetragen haben, gehören zu den „Tourismushelden Sachsen 2025“. Die symbolische Auszeichnung wurde am Donnerstag auf der Messe „Touristik und Caravaning“ in Leipzig übergeben. Das Muldental-Projekt fällt in die Kategorie „Engagement in... Die Akteure, die zur Wiederbelebung der Muldentalbahn zwischen Glauchau und Wolkenburg beigetragen haben, gehören zu den „Tourismushelden Sachsen 2025“. Die symbolische Auszeichnung wurde am Donnerstag auf der Messe „Touristik und Caravaning“ in Leipzig übergeben. Das Muldental-Projekt fällt in die Kategorie „Engagement in...