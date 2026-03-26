Muldentalbahn: Dieses Jahr mehrere Fahrten zwischen Glauchau und Wolkenburg geplant

Nach der Jungfernfahrt letzten Männertag soll es in diesem Jahr an insgesamt fünf Terminen Zugfahrten auf der Muldentalbahn geben. Doch es müssen noch einige Probleme gelöst werden.

War die Situation bislang immer schwierig, so scheinen jetzt die Weichen gestellt zu werden: Auf der Muldentalbahn sollen in diesem Jahr mehrere Fahrten stattfinden, nachdem letztes Jahr nur an einem Tag gefahren werden durfte. Remses Bürgermeister Karsten Schultz hatte diese Woche während der Gemeinderatssitzung die Katze aus dem Sack gelassen... War die Situation bislang immer schwierig, so scheinen jetzt die Weichen gestellt zu werden: Auf der Muldentalbahn sollen in diesem Jahr mehrere Fahrten stattfinden, nachdem letztes Jahr nur an einem Tag gefahren werden durfte. Remses Bürgermeister Karsten Schultz hatte diese Woche während der Gemeinderatssitzung die Katze aus dem Sack gelassen...