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Die Fahrt auf der Muldentalbahn 2025 war ein Publikumsmagnet.
Die Fahrt auf der Muldentalbahn 2025 war ein Publikumsmagnet. Foto: Markus Pfeifer/Archiv
Im ehemaligen Bahnbetriebswerk Glauchau befindet sich an der Drehscheibe der Lokschuppen des Vereins „Interessengemeinschaft Traditionslok 58 3047“.
Im ehemaligen Bahnbetriebswerk Glauchau befindet sich an der Drehscheibe der Lokschuppen des Vereins „Interessengemeinschaft Traditionslok 58 3047“. Foto: Jan Woitas/dpa
Ob am Bahnhof in Waldenburg gehalten werden kann, ist noch unklar.
Ob am Bahnhof in Waldenburg gehalten werden kann, ist noch unklar. Foto: Wiegand Sturm/Archiv
Die Fahrt auf der Muldentalbahn 2025 war ein Publikumsmagnet.
Die Fahrt auf der Muldentalbahn 2025 war ein Publikumsmagnet. Foto: Markus Pfeifer/Archiv
Im ehemaligen Bahnbetriebswerk Glauchau befindet sich an der Drehscheibe der Lokschuppen des Vereins „Interessengemeinschaft Traditionslok 58 3047“.
Im ehemaligen Bahnbetriebswerk Glauchau befindet sich an der Drehscheibe der Lokschuppen des Vereins „Interessengemeinschaft Traditionslok 58 3047“. Foto: Jan Woitas/dpa
Ob am Bahnhof in Waldenburg gehalten werden kann, ist noch unklar.
Ob am Bahnhof in Waldenburg gehalten werden kann, ist noch unklar. Foto: Wiegand Sturm/Archiv
Glauchau
Muldentalbahn: Dieses Jahr mehrere Fahrten zwischen Glauchau und Wolkenburg geplant
Redakteur
Von Stefan Stolp
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Nach der Jungfernfahrt letzten Männertag soll es in diesem Jahr an insgesamt fünf Terminen Zugfahrten auf der Muldentalbahn geben. Doch es müssen noch einige Probleme gelöst werden.

War die Situation bislang immer schwierig, so scheinen jetzt die Weichen gestellt zu werden: Auf der Muldentalbahn sollen in diesem Jahr mehrere Fahrten stattfinden, nachdem letztes Jahr nur an einem Tag gefahren werden durfte. Remses Bürgermeister Karsten Schultz hatte diese Woche während der Gemeinderatssitzung die Katze aus dem Sack gelassen...
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Stefan Stolp
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