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Schäden am Vorplatz des Museums in Waldenburg werden beseitigt.
Schäden am Vorplatz des Museums in Waldenburg werden beseitigt. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Schäden am Vorplatz des Museums in Waldenburg werden beseitigt.
Schäden am Vorplatz des Museums in Waldenburg werden beseitigt. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Museum in Waldenburg: Vor Wiedereröffnung braucht der Vorplatz eine Frischekur
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Die Kosten für die Erneuerung belaufen sich auf 23.000 Euro. Bei der Umsetzung drängt die Zeit. Bis wann die Arbeiten über die Bühne gehen müssen.

Der Vorplatz des Museums und Naturalienkabinetts in Waldenburg soll vor dessen Wiedereröffnung optisch aufgewertet werden. Die Kosten belaufen sich auf maximal 23.000 Euro. Der Stadtrat hat am Dienstagabend grünes Licht gegeben, dass Bürgermeister Jörg Götze (Freie Wähler) den Zuschlag aufgrund des Zeitdrucks dem günstigsten Bieter erteilen...
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