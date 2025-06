Musikfans radeln im Landkreis Zwickau von Konzert zu Konzert

Bewegung an der frischen Luft und Musikgenuss: Beides wurde am Pfingstmontag bei den Fahrradkonzerten kombiniert. Über 100 Personen machten mit.

Eine nicht alltägliche Pfingstpartie haben am Montag über 100 Musikfans absolviert. Sie legten per Rad eine rund 40 Kilometer lange Tour zurück und lauschten an mehreren Stellen besonderer Musik. So erklang im Glauchauer Lutherhaus Gesang von Tenor Martin Bastian, der am Flügel von Thomas Synofzik begleitet wurde. Auch Klaviermusik pur war zu...