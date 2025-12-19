Mutter von vier Kindern und die Wohnungssuche in Glauchau: Warum aus „Sechser im Lotto“ die Suche nach „Nadel im Heuhaufen“ wird

Glauchau
Die Familienberatung macht die Notlage von Mandy Harzer öffentlich. Alle Versuche, eine neue Bleibe zu finden, waren bisher ohne Erfolg. Warum sitzt nun auch noch die Zeit im Nacken?
Mandy Harzer befindet sich auf Wohnungssuche in Glauchau. Die alleinerziehende Mutter von vier Kindern – darunter befindet sich ein schwerstbehinderter siebenjähriger Junge – ist nach den zuletzt erlittenen Rückschlägen mit den Nerven am Ende. Unterstützung bekommt die 45-Jährige von der Familienberatung der Diakonie Westsachsen. Deren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.