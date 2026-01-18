MENÜ
  • Suche nach Wohnung in Glauchau ohne Erfolg: Familie mit schwerstbehindertem Jungen weiter in Notlage

Mandy Harzer (links) wird von Carolin Hummel und der Familienberatungsstelle unterstützt.
Mandy Harzer (links) wird von Carolin Hummel und der Familienberatungsstelle unterstützt. Bild: A. Kretschel/Archiv
Mandy Harzer (links) wird von Carolin Hummel und der Familienberatungsstelle unterstützt.
Mandy Harzer (links) wird von Carolin Hummel und der Familienberatungsstelle unterstützt. Bild: A. Kretschel/Archiv
Glauchau
Suche nach Wohnung in Glauchau ohne Erfolg: Familie mit schwerstbehindertem Jungen weiter in Notlage
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Familienberatungsstelle der Diakonie hat die Situation von Mandy Harzer öffentlich gemacht. Was seitdem passiert ist und wo die Familie erst einmal unterkommen konnte.

Trotz Unterstützung aus der Familienberatungsstelle der Diakonie Westsachsen war die Suche nach einer neuen Wohnung für eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern in Glauchau bisher nicht von Erfolg gekrönt. Die Familienberatungsstelle machte die Notlage von Mandy Harzer im Dezember 2025 – kurz vor Weihnachten – öffentlich. Zu ihrer...
