Nach Änderung der Vorfahrtsregelung: Erster Unfall an Kreuzung vor dem Hotel Schwanefeld in Meerane

Autofahrer, die auf der Hohen Straße aus dem Gewerbegebiet kommen, müssen am Stop-Schild halten. Hier gab es am Donnerstagabend einen Auffahrunfall – mit einem Sachschaden von 3000 Euro. Was dazu bekannt ist.

Kurz nach der Änderung der Vorfahrtsregelung hat es an der Kreuzung vor dem Hotel Schwanefeld den ersten Crash gegeben. Am Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr, ereignete sich ein Auffahrunfall. Auf der Hohen Straße, wo Autos nun die Vorfahrt beachten müssen, krachte ein 49-jähriger BMW-Fahrer auf eine 21-jährige Suzuki-Fahrerin. Der Sachschaden...