Nach Brand in Weidensdorf bei Glauchau: Polizei beziffert Sachschaden auf rund 100.000 Euro

66 Feuerwehrleute waren am Freitagabend an den Löscharbeiten beteiligt. Am Montagvormittag liegen erste Ergebnisse der Brandursachenermittler vor. Was bisher feststeht.

Ein Feuer hat auf einem Grundstück „Am Roten Berg" im Remser Ortsteil Weidensdorf einen Schaden von schätzungsweise rund 100.000 Euro hinterlassen. Die Flammen zerstörten einen Carport und zwei Fahrzeuge der Marke Mercedes. Zudem gab es Schäden an zwei Gebäuden. Die Polizei hat am Montagvormittag eine erste Schätzung zur Schadenshöhe...