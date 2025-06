Nach Chemikalien-Fund in Meerane und Crinitzberg: Auf was die Polizei wartet und welcher Anfangsverdacht besteht

Die in der letzten Woche sichergestellten Substanzen werden im Labor untersucht. Von wem der Tipp zum Chemie-Lager an der Pestalozzistraße in Meerane gekommen sein soll.

Experten prüfen aktuell die bei Hausdurchsuchungen in Meerane und Obercrinitz in der vergangenen Woche sichergestellten Chemikalien. Dabei wird kontrolliert, ob die Kennzeichnungen auf den Behältern mit den darin befindlichen Stoffen übereinstimmen. Da die Untersuchungen noch andauern, kann Landkreis-Sprecher Sebastian Brückner noch keine... Experten prüfen aktuell die bei Hausdurchsuchungen in Meerane und Obercrinitz in der vergangenen Woche sichergestellten Chemikalien. Dabei wird kontrolliert, ob die Kennzeichnungen auf den Behältern mit den darin befindlichen Stoffen übereinstimmen. Da die Untersuchungen noch andauern, kann Landkreis-Sprecher Sebastian Brückner noch keine...