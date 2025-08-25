Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Nach dreimonatiger Vollsperrung: Verkehr rollt wieder über wichtige Pendlerstrecke zwischen Glauchau und VW-Werk

Die Mülsener Straße in Wernsdorf ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Die Mülsener Straße in Wernsdorf ist wieder für den Verkehr freigegeben. Bild: Andreas Kretschel
Die Mülsener Straße in Wernsdorf ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Die Mülsener Straße in Wernsdorf ist wieder für den Verkehr freigegeben. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Nach dreimonatiger Vollsperrung: Verkehr rollt wieder über wichtige Pendlerstrecke zwischen Glauchau und VW-Werk
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kanal- und Tiefbauarbeiten haben drei Wochen länger als geplant gedauert. Seit Freitag steht die Verbindung in Wernsdorf wieder zur Verfügung.

Nach einer dreimonatigen Vollsperrung rollt der Verkehr wieder über die Mülsener Straße im Glauchauer Ortsteil Wernsdorf. Die Pendlerstrecke, die auch eine wichtige Zufahrt in das VW-Werk ist, war aufgrund von Kanalbauarbeiten gesperrt. Am Freitag verschwanden die Vollsperrscheiben. Und damit später als geplant. Die Fertigstellung sollte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:49 Uhr
2 min.
Gelingt Überraschungs-Tabellenführer VfB Schöneck der dritte Streich?
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Sachsenklasse haben die Schönecker wie auch die Oelsnitzer am Sonntag Heimrecht. Beim kommenden Gegner des VfB holte Merkur zuletzt einen Zähler.
Thomas Gräf
13:49 Uhr
1 min.
Besonderes Konzert im Vogtland: Vier Kantoren singen
In der Trinitatiskirche Bad Elster gibt es am Samstag ein Kantorenkonzert.
Eine Premiere gibt es am Samstagabend in der Trinitatiskirche Bad Elster: ein Kirchenmusiker-Quartett aus der Region und vier Stimmlagen.
Ronny Hager
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
14.08.2025
3 min.
Große Sause in kleinem Dorf bei Glauchau: Wie wird das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ gefeiert?
Ein Ortsteil von Glauchau feiert Geburtstag: Vier Tage lang finden verschiedene Veranstaltungen anlässlich „300 Jahre Voigtlaide“ statt.
Höhepunkt der Feierlichkeiten ist ein buntes Fest am 16. August auf dem Spielplatz. Klarheit gibt es zu den Parkplätzen. Was Besucher wissen müssen.
Holger Frenzel
19.08.2025
1 min.
Baustelle auf Pendlerstrecke in Glauchau: Unfall beschäftigt die Polizei
Die Mülsener Straße ist eine Baustelle. Hier ereignete sich am Freitag ein Unfall.
Ein Laster, der Material anlieferte, kollidierte mit einem Mercedes. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 4000 Euro. Was ist genau passiert?
Holger Frenzel
Mehr Artikel