Nach dreimonatiger Vollsperrung: Verkehr rollt wieder über wichtige Pendlerstrecke zwischen Glauchau und VW-Werk

Kanal- und Tiefbauarbeiten haben drei Wochen länger als geplant gedauert. Seit Freitag steht die Verbindung in Wernsdorf wieder zur Verfügung.

Nach einer dreimonatigen Vollsperrung rollt der Verkehr wieder über die Mülsener Straße im Glauchauer Ortsteil Wernsdorf. Die Pendlerstrecke, die auch eine wichtige Zufahrt in das VW-Werk ist, war aufgrund von Kanalbauarbeiten gesperrt. Am Freitag verschwanden die Vollsperrscheiben. Und damit später als geplant. Die Fertigstellung sollte...