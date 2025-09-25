Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Zwickau
  Glauchau
  • Nach Hinweisen aus Eltern-Chat: Polizei erhöht Präsenz im Erlengrund-Tunnel in Meerane

Im Tunnel am Erlengrund hat die Polizei am Donnerstag Präsenz gezeigt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Nach Hinweisen aus Eltern-Chat: Polizei erhöht Präsenz im Erlengrund-Tunnel in Meerane
Von Holger Frenzel
Den Inhalt der Chat-Protokolle hat die Stadt an die Polizei weitergeleitet. Welches Fazit nach der Kontrolle am Donnerstag gezogen wird.

Präsenz hat die Polizei am Donnerstagmorgen im Tunnel zwischen der Karl-Heinz-Freiberger-Halle und der Tännichtschule in Meerane gezeigt. Damit reagierten die Beamten auf Meldungen aus Eltern-Chats, die es am Mittwoch gab. „Und unter anderem von der Stadtverwaltung an uns weitergeleitet wurden“, sagt Polizeisprecherin Christina Friedrich....
12.09.2025
3 min.
Erneut Einbrüche in Meerane: Nach der Tännichtschule wird die Annaparkhütte zum Ziel der Täter
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in die Annaparkhütte in Meerane. Ein vergittertes Fenster wurde aufgebrochen.
Der Einbruch wurde am Donnerstagabend bemerkt. Im Vereinsdomizil entstand ein hoher Sachschaden, der auf 5000 Euro geschätzt wird. In der Nacht zum Freitag folgte ein Einbruch im Gewerbegebiet. Die Polizei prüft Zusammenhänge.
Holger Frenzel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
10.09.2025
1 min.
Einbruch in Tännichtschule in Meerane: Für 350 Schüler fällt die erste Stunde am Mittwoch aus
Ein Einbruch in die Tännichtschule in Meerane beschäftigt die Polizei.
Die Oberschule war in der Nacht das Ziel von Einbrechern. Sie entwendeten zwei Laptops, Bargeld und eine Klarinette. Wert des Diebesgutes: rund 2700 Euro. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
