Nach Hinweisen aus Eltern-Chat: Polizei erhöht Präsenz im Erlengrund-Tunnel in Meerane

Den Inhalt der Chat-Protokolle hat die Stadt an die Polizei weitergeleitet. Welches Fazit nach der Kontrolle am Donnerstag gezogen wird.

Präsenz hat die Polizei am Donnerstagmorgen im Tunnel zwischen der Karl-Heinz-Freiberger-Halle und der Tännichtschule in Meerane gezeigt. Damit reagierten die Beamten auf Meldungen aus Eltern-Chats, die es am Mittwoch gab. „Und unter anderem von der Stadtverwaltung an uns weitergeleitet wurden“, sagt Polizeisprecherin Christina Friedrich....