Regionale Nachrichten und News
  • Nach Laster-Brand auf der B 175 in Glauchau: Warum die komplette Ladung im Müll landet

Die Ladung des Sattelzug-Aufliegers landet nach dem Brand auf der B 175 im Müll. Deshalb summiert sich der Schaden auf 180.000 Euro.
Die Ladung des Sattelzug-Aufliegers landet nach dem Brand auf der B 175 im Müll. Deshalb summiert sich der Schaden auf 180.000 Euro. Bild: Andreas Kretschel
Die Ladung des Sattelzug-Aufliegers landet nach dem Brand auf der B 175 im Müll. Deshalb summiert sich der Schaden auf 180.000 Euro.
Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Nach Laster-Brand auf der B 175 in Glauchau: Warum die komplette Ladung im Müll landet
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Polizei beziffert den Schaden an Sattelzug-Maschine und Ladung auf rund 180.000 Euro. Was die Ursache für den Brand war und welche Herausforderung die Feuerwehr meistern musste.

Tiefkühl-Pizzen, Cornflakes, Toilettenpapier und Bierkästen. Diese und weitere Dinge landen nach dem Brand des Aufliegers eines Sattelzuges am Mittwoch auf der B 175 in Glauchau im Müll. Der Schaden am Sattelzug und an der Ladung wird von der Polizei auf rund 180.000 Euro beziffert. Dabei handelt es sich um eine Schätzung.
