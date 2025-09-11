Nach Laster-Brand auf der B 175 in Glauchau: Warum die komplette Ladung im Müll landet

Die Polizei beziffert den Schaden an Sattelzug-Maschine und Ladung auf rund 180.000 Euro. Was die Ursache für den Brand war und welche Herausforderung die Feuerwehr meistern musste.

Tiefkühl-Pizzen, Cornflakes, Toilettenpapier und Bierkästen. Diese und weitere Dinge landen nach dem Brand des Aufliegers eines Sattelzuges am Mittwoch auf der B 175 in Glauchau im Müll. Der Schaden am Sattelzug und an der Ladung wird von der Polizei auf rund 180.000 Euro beziffert. Dabei handelt es sich um eine Schätzung.