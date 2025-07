Nächste Sperrung in Glauchau: Diesmal ist die Schlachthofstraße dran

Wegen Bauarbeiten wird die wichtige Zufahrt zum Glauchauer Stadtzentrum zwei Wochen lang voll gesperrt

In Glauchau wird ab Montag die Schlachthofstraße voll gesperrt. Damit kommt zu den Sperrungen in Reinholdshain und der Friedrich-Ebert-Straße eine weitere hinzu, die Auswirkungen hat, denn es handelt sich um eine wichtige Zufahrtsstraße in das Stadtzentrum. Wie die Stadt Glauchau mitteilt, wird ab Montag im Bereich Lessingstraße ein...