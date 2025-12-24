Nächtlicher Brand in Glauchau: Garage vollständig zerstört

Glauchau
Mehre Freiwillige Feuerwehren waren im Ortsteil Jerisau im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Eine Garage auf der Waldenburger Straße im Glauchauer Ortsteil Jerisau ist in der Nacht zu Mittwoch in Brand geraten. Das Feuer zerstörte die Garage vollständig, während das angrenzende Haus unbeschädigt blieb. Ein Anwohner wurde zur medizinischen Überprüfung ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere Bewohner blieben laut Polizeidirektion...
