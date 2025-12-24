MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu einem Garagenbrand nach Jerisau gerufen.
Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu einem Garagenbrand nach Jerisau gerufen. Bild: Harry Haertel/Symbolbild
Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu einem Garagenbrand nach Jerisau gerufen.
Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu einem Garagenbrand nach Jerisau gerufen. Bild: Harry Haertel/Symbolbild
Glauchau
Nächtlicher Brand in Glauchau: Garage vollständig zerstört
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehre Freiwillige Feuerwehren waren im Ortsteil Jerisau im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Eine Garage auf der Waldenburger Straße im Glauchauer Ortsteil Jerisau ist in der Nacht zu Mittwoch in Brand geraten. Das Feuer zerstörte die Garage vollständig, während das angrenzende Haus unbeschädigt blieb. Ein Anwohner wurde zur medizinischen Überprüfung ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere Bewohner blieben laut Polizeidirektion...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.12.2025
3 min.
Ohne Karpfen kein Silvester: Seit mehr als 30 Jahren sorgt Michael Helmert für Fisch auf dem Tisch vieler Erzgebirger
Michael Helmert bereitet sich auf den Verkauf der Silvesterkarpfen vor.
Fisch fasziniert den Rübenauer schon seit der Kindheit. Er verarbeitet ihn oder verkauft ihn ganz wie zum Jahreswechsel. Doch er stellt auch fest, dass sich gerade bei jungen Kunden etwas verändert.
Thomas Wittig
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
25.12.2025
2 min.
Israels Regierung will eigene Waffenproduktion ausbauen
Israels Regierungschef Netanjahu will die landeseigene Rüstungsindustrie stärken. (Archivbild)
Während des Gaza-Kriegs setzten Deutschland und andere Länder ihre Rüstungsexporte an Israel zeitweise aus. Für Ministerpräsident Netanjahu ein Affront - auf den Milliardeninvestitionen folgen sollen.
24.12.2025
1 min.
FC Erzgebirge: Nächster ehemaliger Aue-Spieler folgt Pavel Dotchev
Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pavel Dotchev und Mitspieler Mirnes Pepic gibt es für Niko Vukancic.
Nach einem kurzen Gastspiel in der Slowakei war Ex-FCE-Abwehrspieler Niko Vukancic ohne Verein. Nun unterschrieb er bei den Spatzen, welche seit November von Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev betreut werden.
Thomas Kaufmann
12.12.2025
1 min.
Feuerwehr mit Blaulicht an der Flutrinne in Glauchau: Wem die Feuerwehr am Donnerstagabend aus einer misslichen Lage geholfen hat
Die Feuerwehr war in der Nähe der Flutrinne in Glauchau im Einsatz.
Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr standen auf dem Radweg zwischen Meeraner Straße und Waldenburger Straße. Die Helfer freuten sich über Dankesworte.
Holger Frenzel
09:45 Uhr
1 min.
Einsatz für die Feuerwehr am Laubenweg in Glauchau: 71-jährige Frau kommt in Klinik
Am Laubenweg in Glauchau stand auch die Drehleiter.
Nach einem Küchenbrand rückte die Feuerwehr mit rund 25 Helfern aus. Der Einsatz dauerte rund anderthalb Stunden. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel