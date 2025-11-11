Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Narren feiern in Meerane und Glauchau: Die besten Fotos von Zepter- und Schlüsselübergabe am 11.11.

Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
 7 Bilder
Glauchau
Narren feiern in Meerane und Glauchau: Die besten Fotos von Zepter- und Schlüsselübergabe am 11.11.
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Programm hat in Glauchau doppelt so lange wie in Meerane gedauert. Ein Stadtoberhaupt schlüpfte in ein Hofnarr-Kostüm. So lief der Start in die närrische Zeit.

Mit Konfetti und Partymusik haben die Narren den Start in die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Mehr als 200 Besucher verfolgten die Übergabe des Stadtzepters in Meerane. Bürgermeister Jörg Schmeißer (parteilos), der ein Hofnarr-Kostüm trug, sprach über Künstliche Intelligenz und „Work-Life-Balance“ – ohne Meerane-Bezug. Luca Diersch,...
