Narren feiern in Meerane und Glauchau: Die besten Fotos von Zepter- und Schlüsselübergabe am 11.11.

Das Programm hat in Glauchau doppelt so lange wie in Meerane gedauert. Ein Stadtoberhaupt schlüpfte in ein Hofnarr-Kostüm. So lief der Start in die närrische Zeit.

Mit Konfetti und Partymusik haben die Narren den Start in die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Mehr als 200 Besucher verfolgten die Übergabe des Stadtzepters in Meerane. Bürgermeister Jörg Schmeißer (parteilos), der ein Hofnarr-Kostüm trug, sprach über Künstliche Intelligenz und „Work-Life-Balance“ – ohne Meerane-Bezug. Luca Diersch,... Mit Konfetti und Partymusik haben die Narren den Start in die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Mehr als 200 Besucher verfolgten die Übergabe des Stadtzepters in Meerane. Bürgermeister Jörg Schmeißer (parteilos), der ein Hofnarr-Kostüm trug, sprach über Künstliche Intelligenz und „Work-Life-Balance“ – ohne Meerane-Bezug. Luca Diersch,...