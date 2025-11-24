Narren-Vorschlag mit Zündstoff: Laden Meerane und Glauchau zu einer gemeinsamen Schlüssel- und Stadtzepter-Übergabe ein?

Glauchau
Die Reformidee für den 11.11. stammt vom Chef der „Pflasterköppe“ in Meerane. Die Reaktionen fallen ganz unterschiedlich aus. Wer aufgeschlossen reagiert, und wer sich dagegen ausspricht.
Ein kurzes Programm vor großer Kulisse in Meerane. Eine ausgelassene Stimmung trotz einiger freier Plätze in Glauchau. So kann – sicherlich etwas überspitzt formuliert – der Start in die närrische Zeit zusammengefasst werden. Am 11. November übergeben die Rathauschefs traditionell das Stadtzepter in Meerane und die Schlüssel in Glauchau.
