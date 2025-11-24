Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Narren-Vorschlag mit Zündstoff: Laden Meerane und Glauchau zu einer gemeinsamen Schlüssel- und Stadtzepter-Übergabe ein?

Sebastian Voigt (am Mikrofon) wirbt für eine gemeinsame Schlüssel- und Zepterübergabe in Glauchau und Meerane. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.
Sebastian Voigt (am Mikrofon) wirbt für eine gemeinsame Schlüssel- und Zepterübergabe in Glauchau und Meerane. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. Bild: Andreas Kretschel
Rund 200 Besucher waren am 11.11. auf dem Markt in Meerane.
Rund 200 Besucher waren am 11.11. auf dem Markt in Meerane. Bild: Andreas Kretschel
Die Draufgänger-Guggis aus Meerane spielen zum Start in die Faschingssaison in Glauchau.
Die Draufgänger-Guggis aus Meerane spielen zum Start in die Faschingssaison in Glauchau. Bild: Andreas Kretschel
Sebastian Voigt (am Mikrofon) wirbt für eine gemeinsame Schlüssel- und Zepterübergabe in Glauchau und Meerane. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.
Sebastian Voigt (am Mikrofon) wirbt für eine gemeinsame Schlüssel- und Zepterübergabe in Glauchau und Meerane. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. Bild: Andreas Kretschel
Rund 200 Besucher waren am 11.11. auf dem Markt in Meerane.
Rund 200 Besucher waren am 11.11. auf dem Markt in Meerane. Bild: Andreas Kretschel
Die Draufgänger-Guggis aus Meerane spielen zum Start in die Faschingssaison in Glauchau.
Die Draufgänger-Guggis aus Meerane spielen zum Start in die Faschingssaison in Glauchau. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Narren-Vorschlag mit Zündstoff: Laden Meerane und Glauchau zu einer gemeinsamen Schlüssel- und Stadtzepter-Übergabe ein?
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Reformidee für den 11.11. stammt vom Chef der „Pflasterköppe“ in Meerane. Die Reaktionen fallen ganz unterschiedlich aus. Wer aufgeschlossen reagiert, und wer sich dagegen ausspricht.

Ein kurzes Programm vor großer Kulisse in Meerane. Eine ausgelassene Stimmung trotz einiger freier Plätze in Glauchau. So kann – sicherlich etwas überspitzt formuliert – der Start in die närrische Zeit zusammengefasst werden. Am 11. November übergeben die Rathauschefs traditionell das Stadtzepter in Meerane und die Schlüssel in Glauchau.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
2 min.
Narren feiern in Meerane und Glauchau: Die besten Fotos von Zepter- und Schlüsselübergabe am 11.11.
 7 Bilder
Das Programm hat in Glauchau doppelt so lange wie in Meerane gedauert. Ein Stadtoberhaupt schlüpfte in ein Hofnarr-Kostüm. So lief der Start in die närrische Zeit.
Holger Frenzel
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
13:00 Uhr
3 min.
Faschingsauftaktparty steigt im EKM in Meerane: Wer auf der Bühne tanzt und wer für Musik im Treppenhaus sorgt
Auf der Bühne im EKM-Saal tritt auch eine Delegation des Tanzboden-Vereins auf.
Aufgrund der Vorbereitung für die Stadthallen-Sanierung ziehen die „Pflasterköppe“ um. Was Besucher am Samstag zu Ticketverkauf, Zeitplan, Programm und Catering wissen sollten.
Holger Frenzel
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
Mehr Artikel