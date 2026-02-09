MENÜ
  • Nelkenweg in Meerane: 4,8-Millionen-Euro-Investition sorgt für Zerreißprobe zwischen Bewohnern und Vermieter

Der Wohnblock am Nelkenweg 13 bis 16 in Meerane soll komplett saniert werden. Kosten: rund 4,8 Millionen Euro.
Der Wohnblock am Nelkenweg 13 bis 16 in Meerane soll komplett saniert werden. Kosten: rund 4,8 Millionen Euro. Bild: Andreas Kretschel
Marko Würker ist Geschäftsführer des Großvermieters. Zum Bestand gehören 1400 Wohnungen.
Marko Würker ist Geschäftsführer des Großvermieters. Zum Bestand gehören 1400 Wohnungen. Bild: Andreas Kretschel
An der Seite sollen Balkone angebaut werden.
An der Seite sollen Balkone angebaut werden. Bild: Andreas Kretschel
Nelkenweg in Meerane: 4,8-Millionen-Euro-Investition sorgt für Zerreißprobe zwischen Bewohnern und Vermieter
Von Holger Frenzel
Die Sanierung des Wohnblocks am Nelkenweg 13 bis 16 befindet sich in Vorbereitung. Mieter aus 20 Wohnungen müssen vorübergehend in Ersatzwohnungen. Ein Umzug mit Stress, Kosten und unbekannten Größen.

Der Komfort soll sich im Wohnblock am Nelkenweg 13 bis 16 in Meerane deutlich erhöhen. Bei der aktuell in Vorbereitung befindlichen Sanierung erhalten die Wohnungen unter anderem Balkone und Fußbodenheizung. Die Städtische Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft steckt rund 4,8 Millionen Euro in den Block. Rund 3 Millionen Euro kommen aus...
