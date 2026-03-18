Ansage an Leerstand: Was diese Stadt im Vogtland aus ihren grauen Blocks macht

Auerbach
Rodewisch wirbt für sich, familienfreundlich zu sein. Zwei rausgeputzte Plattenbauten am Ortseingang sollen das sichtbar machen. Trotzdem fehlt es an Mietern in städtischen Wohnungen.
Die Fassade hell verputzt und gemalert, die Balkons ausgetauscht. Stahl statt Beton. So zeigen sich die zwei Plattenbau-Blocks an der Lindenstraße in Rodewisch. Zwei Millionen Euro, inklusive 675.000 Euro Förderung über die Sächsische Aufbaubank, hat die städtische Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft in die Hand genommen, um die...
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