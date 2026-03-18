Ansage an Leerstand: Was diese Stadt im Vogtland aus ihren grauen Blocks macht

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Die Blöcke an der Lindenstraße werden saniert. Firmen wie die Malerfirma Wolf aus Lengenfeld partizipieren von den Aufträgen. Ronny Petzold bereitet die Fensterflächen auf.
Die Blöcke an der Lindenstraße werden saniert. Firmen wie die Malerfirma Wolf aus Lengenfeld partizipieren von den Aufträgen. Ronny Petzold bereitet die Fensterflächen auf. Foto: David Rötzschke
Noch eingerüstet: An die vordere Seitenfront kommt noch das Rowo-Logo der Wohnbau ran.
Noch eingerüstet: An die vordere Seitenfront kommt noch das Rowo-Logo der Wohnbau ran. Foto: David Rötzschke
Wohnbau-Geschäftsführerin Julia Eichmann und Mitarbeiter Christian Günther an den Wohnblöcken Lindenstraße. 2026 stehen noch Arbeiten in den Treppenhäusern an.
Wohnbau-Geschäftsführerin Julia Eichmann und Mitarbeiter Christian Günther an den Wohnblöcken Lindenstraße. 2026 stehen noch Arbeiten in den Treppenhäusern an. Foto: Cornelia Henze
Jens Mothes von gleichnamiger Elektro-Firma setzt die Steckdosen auf den Balkons, wie auch in den neu sanierten Wohnungen.
Jens Mothes von gleichnamiger Elektro-Firma setzt die Steckdosen auf den Balkons, wie auch in den neu sanierten Wohnungen. Foto: Cornelia Henze
Die Blöcke an der Lindenstraße werden saniert. Firmen wie die Malerfirma Wolf aus Lengenfeld partizipieren von den Aufträgen. Ronny Petzold bereitet die Fensterflächen auf.
Die Blöcke an der Lindenstraße werden saniert. Firmen wie die Malerfirma Wolf aus Lengenfeld partizipieren von den Aufträgen. Ronny Petzold bereitet die Fensterflächen auf. Foto: David Rötzschke
Noch eingerüstet: An die vordere Seitenfront kommt noch das Rowo-Logo der Wohnbau ran.
Noch eingerüstet: An die vordere Seitenfront kommt noch das Rowo-Logo der Wohnbau ran. Foto: David Rötzschke
Wohnbau-Geschäftsführerin Julia Eichmann und Mitarbeiter Christian Günther an den Wohnblöcken Lindenstraße. 2026 stehen noch Arbeiten in den Treppenhäusern an.
Wohnbau-Geschäftsführerin Julia Eichmann und Mitarbeiter Christian Günther an den Wohnblöcken Lindenstraße. 2026 stehen noch Arbeiten in den Treppenhäusern an. Foto: Cornelia Henze
Jens Mothes von gleichnamiger Elektro-Firma setzt die Steckdosen auf den Balkons, wie auch in den neu sanierten Wohnungen.
Jens Mothes von gleichnamiger Elektro-Firma setzt die Steckdosen auf den Balkons, wie auch in den neu sanierten Wohnungen. Foto: Cornelia Henze
Auerbach
Ansage an Leerstand: Was diese Stadt im Vogtland aus ihren grauen Blocks macht
Redakteur
Von Cornelia Henze
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Rodewisch wirbt für sich, familienfreundlich zu sein. Zwei rausgeputzte Plattenbauten am Ortseingang sollen das sichtbar machen. Trotzdem fehlt es an Mietern in städtischen Wohnungen.

Die Fassade hell verputzt und gemalert, die Balkons ausgetauscht. Stahl statt Beton. So zeigen sich die zwei Plattenbau-Blocks an der Lindenstraße in Rodewisch. Zwei Millionen Euro, inklusive 675.000 Euro Förderung über die Sächsische Aufbaubank, hat die städtische Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft in die Hand genommen, um die...
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