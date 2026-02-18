MENÜ
Jeden Abend wird das Waldenburger Schloss in blaues Licht gehüllt, um innen gute Drehbedingungen zu haben.
Jeden Abend wird das Waldenburger Schloss in blaues Licht gehüllt, um innen gute Drehbedingungen zu haben. Bild: Andreas Kretschel
In der Mittelstadt von Waldenburg befindet sich die sogenannte Unit Base, das Basis-Lager.
In der Mittelstadt von Waldenburg befindet sich die sogenannte Unit Base, das Basis-Lager. Bild: Andreas Kretschel
Die Zufahrt zur Unit Base an der Waldenburger Muldenbrücke.
Die Zufahrt zur Unit Base an der Waldenburger Muldenbrücke. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Netflix dreht im Schloss Waldenburg: Darum geht es in der Serie
Redakteur
Von Stefan Stolp
Der Streaming-Riese Netflix lässt in Waldenburg Szenen einer fünfteiligen Miniserie drehen. Was zur Handlung bekannt ist, warum vor Ort geschwiegen wird – und welche Schauspieler Netflix verpflichtet hat.

Mit riesigem Aufwand und unter hoher Geheimhaltungsstufe laufen im Schloss Waldenburg Filmaufnahmen. Allabendlich erstrahlt vor dem Eingangsportal eine Traverse im blauen Licht, die Zugänge zum Schloss sind gesperrt. Gegenüber, auf dem Innenhof des Marstalls, steht die gesamte Technik. Die B 180, die Schloss und Marstall voneinander trennt, ist...
