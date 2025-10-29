Neue Aufzüge für Sachsenallee-Block in Glauchau: Wie sich die Investition auf die Miete auswirkt

Glauchau
Leerstand in oberen Etagen gilt als Problem. Darauf reagiert der Vermieter mit einer Millioneninvestition, die auch Planungssicherheit für Bewohner bringt. Ein Besuch bei Senioren in der dritten Etage.
Die Wohnung von Annemarie und Helmut Dahlbock befindet sich in der dritten Etage eines Blocks in der Sachsenallee in Glauchau. Die Rentner, die Ende 80 sind, können die Treppen trotz einiger altersbedingten Wehwehchen noch selbst bewältigen. Schwere Einkäufe lassen sie sich von Familienmitgliedern in die Wohnung tragen. Der Eingang, in dem sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.