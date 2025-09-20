Neue Ausstellung in Meeraner Galerie zeigt Arbeiten von Stefan Bachmann

Vor der Eröffnung am Abend des 24. September gibt es in der Galerie „Art In“ am 21. September noch eine Finissage.

Meerane.

Mit einer Finissage am Sonntag, 21. September, von 14 bis 16 Uhr endet in der Galerie „Art In“ im Meeraner Kunsthaus die Ausstellung „As Equal as – Ikonische Frauen“ mit Arbeiten von Nele Pye aus München. Anschließend bleibt die Galerie am Dienstag und Mittwoch, 23./24. September, wegen Ausstellungsumbaus geschlossen, wie Galeristin Antje-Gesine Kerl mitteilt. Die neue Ausstellung „Grenzgänge in Farbe und Form“ mit Arbeiten von Stefan Bachmann aus Kranichfeld wird dann am Mittwoch, 24. September, um 18.30 Uhr eröffnet. Das Künstlergespräch wird von Rainer „Klecks“ Kleeberg (Drums) musikalisch umrahmt. Stefan Bachmann wurde 1956 in Radebeul geboren und wuchs in Meerane auf. Seit 1993 arbeitet er freischaffend. (mib)