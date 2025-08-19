Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Neue Fliesen für das Freibad in Waldenburg: Nach dem letzten Badetag rücken die Handwerker an

Blick zum Nichtschwimmerbecken im Freibad in Waldenburg: Die Treppen erhalten neue Fliesen.
Blick zum Nichtschwimmerbecken im Freibad in Waldenburg: Die Treppen erhalten neue Fliesen. Bild: Andreas Kretschel
Blick zum Nichtschwimmerbecken im Freibad in Waldenburg: Die Treppen erhalten neue Fliesen.
Blick zum Nichtschwimmerbecken im Freibad in Waldenburg: Die Treppen erhalten neue Fliesen. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Neue Fliesen für das Freibad in Waldenburg: Nach dem letzten Badetag rücken die Handwerker an
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

376.000 Euro stehen für das nächste Bauprojekt zur Verfügung. Zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken entsteht eine neue Rampe. Was sonst bis Frühjahr 2026 noch alles gemacht werden soll.

In eine große Baustelle verwandelt sich das Freibad in Waldenburg im Herbst. Dort sollen umfangreiche Fliesenlegearbeiten im und am Nichtschwimmerbecken durchgeführt werden. Beschädigte Fliesen müssen unter anderem im Bereich der Treppen und des Beckenkopfes ausgetauscht werden. Zudem macht sich die Erneuerung von einigen Bodenfliesen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
07.08.2025
3 min.
Konzert mit Band Weimar im Freibad in Waldenburg: Dürfen Besucher am Samstagabend ins Wasser springen?
Stadthallen-Chef Wolfgang Dorn organisiert das Konzert am Samstagabend im Freibad in Waldenburg.
Zum Konzert werden 2000 Besucher erwartet. Nach der Kritik im Frühjahr gibt es nun ein Sicherheitskonzept. Welche Regeln die Veranstalter festgelegt haben. Alle Infos im Überblick.
Holger Frenzel
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
11:00 Uhr
4 min.
„Das war eine sehr gute Werbung für Waldenburg“: So denken Stadträte über das Konzert mit der Band Weimar im Freibad
Das Konzert mit der Band Weimar hat vor rund 2000 Besuchern stattgefunden. Kurz nach der Veranstaltung gab es eine Auswertung im Stadtrat.
2000 Besucher haben das Konzert verfolgt. Stadträte zogen eine erste Bilanz. Wer seine Meinung korrigierte, und wer das Freibad als „Wahnsinns-Locations“ bezeichnete. Gibt es 2026 wieder ein Konzert?
Holger Frenzel
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
11:35 Uhr
2 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Kinder sterben wegen Mangelernährung im Gazastreifen (Archivbild)
Hilfsorganisationen berichten seit langem, dass Hunderttausende im Gazastreifen nicht genug Nahrung haben. Jetzt hat sich die Lage weiter zugespitzt.
Mehr Artikel