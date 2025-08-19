Neue Fliesen für das Freibad in Waldenburg: Nach dem letzten Badetag rücken die Handwerker an

376.000 Euro stehen für das nächste Bauprojekt zur Verfügung. Zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken entsteht eine neue Rampe. Was sonst bis Frühjahr 2026 noch alles gemacht werden soll.

In eine große Baustelle verwandelt sich das Freibad in Waldenburg im Herbst. Dort sollen umfangreiche Fliesenlegearbeiten im und am Nichtschwimmerbecken durchgeführt werden. Beschädigte Fliesen müssen unter anderem im Bereich der Treppen und des Beckenkopfes ausgetauscht werden. Zudem macht sich die Erneuerung von einigen Bodenfliesen...