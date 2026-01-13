MENÜ
  • Zwickau
  • Glauchau
  • Neuer Deal in Glauchau: Wohnungsgesellschaft vermietet Halle für Baufahrzeuge

Der Glauchauer Bauhof wird eine neue Fahrzeughalle bekommen.
Der Glauchauer Bauhof wird eine neue Fahrzeughalle bekommen. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Neuer Deal in Glauchau: Wohnungsgesellschaft vermietet Halle für Baufahrzeuge
Redakteur
Von Stefan Stolp
Die Stadtbau und Wohnungsgesellschaft in Glauchau investiert anstelle der Stadt Glauchau in eine Fahrzeughalle für den Bauhof. Warum es anders offenbar nicht geht.

Die Stadtbau und Wohnungsgesellschaft mbH Glauchau hat ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Sie verwaltet neuerdings nicht nur Wohnungen oder saniert sie, wie zum Beispiel an der Wettiner Straße, sondern errichtet für den städtischen Baubetriebshof eine neue Fahrzeughalle, die sie dann an die Stadt Glauchau vermietet.
