Neues Feuerwehrhaus in Glauchau: Eröffnungstermin steht fest

Im Glauchauer Ortsteil Reinholdshain ist ein neues Gerätehaus für die Feuerwehr entstanden. Nach der Einweihung kommt noch ein weiterer Höhepunkt.

Das neue Feuerwehrgerätehaus im Glauchauer Ortsteil Reinholdshain wird am 11. Juni feierlich eingeweiht. Das hat Glauchaus Stadtwehrleiter Mike Wunderlich angekündigt. Am 22. Juni wird darüber hinaus zu einem Tag der offenen Tür in das neue Gerätehaus an der Ringstraße eingeladen. „Da kann man sich alles in Ruhe ansehen“, sagt