  • Neues Löschfahrzeug für die Waldenburger Feuerwehr: Gerade rechtzeitig zum 160. Geburtstag eingetroffen

Das neue Fahrzeug für 460.000 Euro weckte beim Feuerwehrfest viel Interesse.
Das neue Fahrzeug für 460.000 Euro weckte beim Feuerwehrfest viel Interesse.
Glauchau
Neues Löschfahrzeug für die Waldenburger Feuerwehr: Gerade rechtzeitig zum 160. Geburtstag eingetroffen
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 160. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr in Waldenburg war ein neues Fahrzeug das größte „Geschenk“. Doch die Kameraden mussten etwas zittern.

Schon Ende 2022 war es, als in Waldenburg der Kauf eines neuen Löschgruppenfahrzeugs für die freiwillige Feuerwehr beschlossen wurde. Dass die Lieferzeit mit zwei Jahren relativ lang werden dürfte, war damals klar. Aber zum 160. Feuerwehrgeburtstag 2025 sollte es da sein. Doch das war laut dem stellvertretendem Wehrleiter Richard Wörl gar...
