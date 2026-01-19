Neujahrsempfang in Waldenburg: Welcher Sport-Promi das Freibad besuchte und wer die Auszeichnungen mit nach Hause nahm

140 Gäste haben Lob für das Ehrenamt und Kritik an der Finanzausstattung gehört. Zudem erinnerte Jörg Götze an den spontanen Besuch eines Weltmeisters im Freibad. Die Fotos vom Empfang im Schloss.

Unter die 20.000 Besucher im Freibad in Waldenburg hat sich im vergangenen Jahr auch ein Sport-Promi gemischt. Darüber sprach Bürgermeister Jörg Götze (Freie Wähler) in seinem Rück- und Ausblick zum Neujahrsempfang im Schloss vor rund 140 geladenen Gästen.