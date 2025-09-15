Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl zweier E-Bikes in Niederlungwitz.
Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl zweier E-Bikes in Niederlungwitz. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl zweier E-Bikes in Niederlungwitz.
Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl zweier E-Bikes in Niederlungwitz. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Glauchau
Niederlungwitz: Diebe stehlen nicht nur E-Bikes aus Keller
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte sind in Niederlungwitz in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Ihr Interesse galt nicht nur Fahrrädern.

Niederlungwitz.

Hochwertige Fahrräder haben offenbar im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz das Interesse von Dieben geweckt. Wie die Polizei mitgeteilt hat, brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 13. September, 15 Uhr, bis 14. September, 9 Uhr, in Keller eines Mehrfamilienhauses an der Louis-Lejeune-Straße ein. Neben zwei wertvollen E-Bikes stahlen die unbekannten Täter aber noch andere Dinge. So etwa vier Paar Schuhe aus dem Hausflur. Bei den beiden E-Bikes handelt es sich um Modelle der Marke Cube, eins hat die Modellbezeichnung Stereo Hybrid One 44 HPC SLX. Der Wert beider Räder wird laut Polizei auf 10.750 Euro geschätzt. (reu)

Hinweise zum Geschehen sowie den Tätern nimmt die Polizei unter der Nummer 03763 640 entgegen.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.09.2025
 9 Bilder
US-Präsident Trump und König Charles: Kutschenfahrt nach Windsor
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
16:45 Uhr
1 min.
Klingenthal: E-Bike und Kaffee im Visier von Kellereinbrechern
Das Polizeirevier Auerbach-Klingenthal ermittelt zu einem Kellereinbruch.
In Klingenthal machten sich Diebe in zwei Kellerabteilen zu schaffen – und nahmen neben einem E-Bike auch Helme und mehrere Packungen Kaffee mit.
Jakob Nützler
13:50 Uhr
2 min.
BSW-Fraktionsvorsitzende Zimmermann kündigt Rückzug an
Sabine Zimmermann (BSW) will sich nach schwerer Krankheit aus der Politik zurückziehen.
Nach dem Rückzug aus dem BSW-Parteivorstand will Sabine Zimmermann auch ihr Mandat im Landtag abgeben - aus persönlichen Gründen.
15:12 Uhr
1 min.
Zwickau: Einbruch im Stadtteil Marienthal
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch im Stadtteil Marienthal.
Diebe können in einem Haus Beute machen. Deren Wert geht in die Tausende.
Uwe Rechtenbach
Mehr Artikel