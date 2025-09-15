Niederlungwitz: Diebe stehlen nicht nur E-Bikes aus Keller

Unbekannte sind in Niederlungwitz in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Ihr Interesse galt nicht nur Fahrrädern.

Niederlungwitz. Hochwertige Fahrräder haben offenbar im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz das Interesse von Dieben geweckt. Wie die Polizei mitgeteilt hat, brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 13. September, 15 Uhr, bis 14. September, 9 Uhr, in Keller eines Mehrfamilienhauses an der Louis-Lejeune-Straße ein. Neben zwei wertvollen E-Bikes stahlen die unbekannten Täter aber noch andere Dinge. So etwa vier Paar Schuhe aus dem Hausflur. Bei den beiden E-Bikes handelt es sich um Modelle der Marke Cube, eins hat die Modellbezeichnung Stereo Hybrid One 44 HPC SLX. Der Wert beider Räder wird laut Polizei auf 10.750 Euro geschätzt. (reu)

Hinweise zum Geschehen sowie den Tätern nimmt die Polizei unter der Nummer 03763 640 entgegen.