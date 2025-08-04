„Noch nicht in Stein gemeißelt“: Im Meeraner Parkplatz-Zoff wird auf Dialog gesetzt

Glauchau
Anwohner und Kleingärtner wehren sich gegen den Wegfall von 60 Stellplätzen. Sie planen eine Unterschriftensammlung. Bürgermeister Jörg Schmeißer vereinbart Gesprächstermine. Welche Alternativen es gibt.
Auf den Parkplatz-Zoff am Höhenweg in Meerane reagiert Bürgermeister Jörg Schmeißer (parteilos) mit Gesprächsangeboten: Mit Verantwortlichen der Kleingartenanlage „Zur schönen Aussicht“ gibt es am Dienstag einen Austausch. Mit Anwohnern, die sich schriftlich im Neuen Rathaus gemeldet haben, soll zeitnah ein Termin vereinbart werden. In...
